В НУК собрали творчески одаренную молодежь Николаева на олимпиаду по дизайну

В николаевском Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова, на базе Академии гардемаринов при помощи кафедры дизайна состоялась Первая областная олимпиада по дизайну.

Об этом сообщили в пресс-центре вуза.

Олимпиада проходила с 11 по 18 ноября среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных учебных заведений, школ-интернатов, техникумов, колледжей, профессионально-технических учебных заведений Николаевской области.

«Олимпиада является творческим соревнованием по практическому применению знаний, умений и навыков воспринимать и реализовать свой творческий замысел и проводилась с целью выявления одаренных детей и создания условий для раскрытия и стимулирования активизации их учебно-познавательной деятельности. Для участия в Олимпиаде достаточно было иметь знания, умения и навыки в пределах школьной программы. Олимпиада происходила в два этапа, в ней приняли участие 45 учащихся, которые попробовали свои способности в действии».

«К выполнению задач ученики подошли творчески, с фантазией. Работы были разнообразными, интересными и яркими. В состав жюри вошли ведущие специалисты Гуманитарного института и кафедры дизайна. Было очень сложно определить победителей, так как все работы были выполнены на высоком уровне», - сообщили в НУК.

После длительного совещания жюри определило призеров олимпиады по дизайну, ими стали:

- первое место – Иван Курган (Пересадовская школа Воскресенского поселкового совета); - второе место разделили Юлия Терновская (Николаевский профессиональный лицей) и Чайковский Владислав (школа № 22); - третье место разделили Алина Искрицкая (Николаевский муниципальный коллегиум) и Диана Максимова (Муниципальный академический колледж), Анна Марьянко (школа № 22).

23 ноября на заседании Ученого совета НУК призеры были награждены дипломами и ценными подарками.

Также сообщается, что в университете действует кафедра дизайна, которая готовит специалистов в области дизайна ландшафта. Преподаватели этой кафедры – опытные специалисты, которые являются членами Союза дизайнеров или членами Союза художников Украины, среди которых заслуженные деятели искусств Украины: И. Булавицкий, А.Матейко, заслуженный художник Украины И.Макушина, народный художник Украины Ю.Макушин, заслуженный работник культуры Украины С.Росляков.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские студенты начали обучение в магистратуре китайского JUST.