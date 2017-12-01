«Николаевводоканал» заблокировал канализацию нескольким должникам в Заводском районе

В Николаеве ГКП «Николаевводоканал» продолжает блокирование канализации должникам в Заводском районе.

Об этом сообщается на странице водоканала в «Facebook».

Вчера, 30 ноября, специализированная бригада продолжила работы по ограничению услуги водоотведения должникам.

«Блокировка канализации должникам проводилась в домах по адресам улица Крылова, 5А, 8, 12/4 и 49/1. Всего по этим адресам было ограничено услугу по водоотведению в 6 квартирах. Общая сумма долга этих абонентов составляет почти 46 тысяч гривен. За три дня работы специализированной бригады была заблокирована канализация в 9 квартирах, общая сумма долга которых составляет почти 71 тысячу гривен. Два абонента уже оплатили долг и им сразу восстановили предоставление услуг в полном объеме».