«Николаевводоканал» заблокировал канализацию нескольким должникам в Заводском районе

В Николаеве ГКП «Николаевводоканал» продолжает блокирование канализации должникам в Заводском районе.
Об этом сообщается на странице водоканала в «Facebook».
Вчера, 30 ноября, специализированная бригада продолжила работы по ограничению услуги водоотведения должникам.
«Блокировка канализации должникам проводилась в домах по адресам улица Крылова, 5А, 8, 12/4 и 49/1. Всего по этим адресам было ограничено услугу по водоотведению в 6 квартирах. Общая сумма долга этих абонентов составляет почти 46 тысяч гривен. За три дня работы специализированной бригады была заблокирована канализация в 9 квартирах, общая сумма долга которых составляет почти 71 тысячу гривен. Два абонента уже оплатили долг и им сразу восстановили предоставление услуг в полном объеме».
«Всего среди абонентов, получивших сообщение о возможном блокировании канализации, в Корабельном районе оплатили долги на общую сумму почти 59 тысяч гривен, Ленинском – почти 57 тысяч гривен, в Заводском – более 104 тысяч гривен и в Центральном районе – почти 30 тысяч гривен», - сообщили на предприятии.