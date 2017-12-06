«Наше предприятие работает не так, как написано в книгах по экономике», - николаевские студенты побывали на НТРЗ

Студенты-экономисты Черноморского национального университета имени Петра Могилы побывали с экскурсией на Николаевском тепловозоремонтном заводе.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Почти три десятка второкурсников посетили НТРЗ, чтобы своими глазами увидеть, как функционирует такое частное предприятие. По окончании экскурсии студенты имели возможность лично пообщаться с директором завода.

- Мы создались и работаем скорее вопреки классическим законам экономики, - рассказал Вячеслав Симченко будущим экономистам. – Если бы мы делали чётко всё по книгам, мы до сих пор были бы в зачаточном состоянии. К сожалению, таковы реалии. Сейчас затяжной экономический кризис, и это – время для нестандартных решений и подходов в работе. Иначе не выжить.

Директор НТРЗ сделал акцент на горизонтальном, а не вертикальном построении менеджмента, озвучил свои основные подходы в управлении:

- Главное, чтобы у наших работников горели глаза. Люди, просто приходящие отсидеть время с 8 до 17, без инициативы, нам не нужны. Каждый должен понимать, что предприятие – это живой организм, и мы его питаем своей энергетикой. Рост благосостояния каждого работника происходит благодаря продуктивной работе завода. И важно, чтобы все это понимали. Ты отдаешь свои силы и знания работе – тебе они возвращаются достойной оплатой труда. Безынициативные работники сейчас вообще «не в тренде».

В свою очередь, преподаватели ЧНУ, сопровождавшие группу студентов, отметили важность таких встреч с людьми-практиками на действующих современных предприятиях. Такое общение помогает будущим специалистам не только определиться с правильностью выбранной профессии, но и ориентироваться в спросе на работников и требованиях к ним.