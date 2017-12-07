«Вы настоящие защитники Украины», - глава Николаевского облсовета наградила участников АТО «Крестом Святого Николая»

В Николаеве 6 декабря по случаю Дня Вооруженных Сил Украины председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко наградила участников АТО знаком отличия «Крест Святого Николая».

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского областного совета.

Награду получили участники боевых действий на востоке Украины: докер-механизатор ООО «Стивидорная компания Никмет-терминал» Александр Борисенко, полицейский Алим Бороденко, заведующий аптекой №3 фирмы «Медицина для Вас-Сервис» Петр Павлюк, председатель Лагодивского сельского совета Казанковского района Петр Павлюк, заместитель командира роты управления патрульной полиции Александр Якименко.

Также в этот вечер Виктория Москаленко вручила две награды «За заслуги перед Николаевщиной» второй степени. Их также получили участники АТО – учитель трудового обучения Николаевского муниципального коллегиума им В.Д.Чайки Николай Магомет и председатель подразделения общественной организации «Всеукраинский союз участников боевых действий в АТО «Побратимы Украины» Виктор Сюрченко.

- Вы, уважаемые участники боевых действий, являетесь настоящими защитниками Украины. Поэтому я хотела именно вас сегодня отметить и поздравить с праздником. У вас много положительных качеств. Главное – это ваш патриотизм и искренность. Николаевским областным советом по моей инициативе был введен новый знак «Крест Святого Николая». Этой награды мы удостаивает защитников территориальной целостности и независимости Украины, - отметила Москаленко.

Праздничные презенты получили и дети защитников Украины в виде вкусной продукции предприятия «Сандора Pepsico» и рюкзачков. Во время встречи с Викторией Москаленко члены общественной организации «Побратимы Украины» подняли болезненные вопросы оказания медицинской помощи участникам АТО, в частности зубопротезирования, патриотического воспитания молодежи. Участники АТО решительно настроены добиться открытия в Николаеве военного лицея или кадетского корпуса.