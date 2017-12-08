В Витовском районе прошли торжества по случаю Дня местного самоуправления

В большом зале Витовского районного совета 6 декабря по случаю Дня местного самоуправления состоялось торжественное собрание.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского областного совета.

Представителей депутатского корпуса с профессиональным праздником поздравили председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко, председатель Витовского районного совета Игорь Матвеев и председатель Витовской районной государственной администрации Александр Демчук.

- Я рада быть здесь сегодня с вами. Хочу поздравить всех представителей депутатского корпуса Витовщины с профессиональным праздником. Путь местного самоуправления сегодня нелегкий. Но в течение последних трех лет нам всем вместе удалось достичь весомых результатов. Депутаты Витовского района активно работают в округах. Состав депутатского корпуса особый, каждый имеет свое мнение. Однако, здесь, в Витовском районе все построено на взаимопонимании, поддержке друг друга – одним словом, царит командный дух. Команда слаженно работает и в депутатском корпусе, и в исполнительной ветви власти, - отметила председатель Николаевского областного совета.

- Уважаемые присутствующие. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Глядя на реализацию реформ, я убежден, что вскоре местное самоуправление будет везде. Знаю вас всех. Вижу, как горят ваши глаза, когда на сельских и поселковых улицах открываются ФАПы, освещаются улицы, в общеобразовательных школах обновляются окна. Эта радость в ваших глазах от того, что вы это делаете у себя дома. От этого вы получаете большое удовольствие. И самое главное, что аналогичные ощущения охватывают и меня вместе с вами. Хочу поблагодарить вас за работу, - отметил председатель Витовской РГА Александр Демчук.

По случаю праздника высшие награды Витовского района «За заслуги перед Витовщиной» получили Виктория Москаленко и Александр Демчук. Депутатский корпус Витовского района и сотрудники органов местного самоуправления были отмечены почетными грамотами Николаевского областного совета, районного совета, районной государственной администрации.