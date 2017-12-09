НУК договорился с китайским университетом о 100 стипендиях для николаевских студентов

Николаевский Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова подписал договор о предоставлении 100 стипендий для украинских студентов на обучение в китайском Яньчэнском политехническом институте по специальностям туристический менеджмент, дизайн, машиностроение и электротехника.

Об этом сообщили в пресс-центре НУК.

В конце осени делегация НУК имени адмирала Макарова во главе с проректором Сергеем Рыжковым посетила Яньчэнский политехнический институт. Он расположен в городе Яньчэн, провинция Цзянсу, и институт является сравнительно молодым, но стремительно развивающим взаимоотношения партнером НУК.

«Целью визита стало как выполнение обязательств по существующим контрактам, так и заключение новых договоренностей. В частности, проректором по научно-педагогической работе и инновации Сергеем Рыжковым подписаны новые контракты на выполнение научных работ по заказу китайских партнеров».

«Во время визита, делегация университета встретилась со студентами НУК, которые были отправлены по стипендиям на обучение в Яньчэнский политехнический институт. Во время встречи студенты поделились своими впечатлениями об обучении в Китае. Невероятная и захватывающая дух культура, доброжелательные и отзывчивые люди вокруг, интересный, не похожий ни на что прежде мир и новые возможности для того, чтобы найти свое достойное место в жизни – так можно подвести итог впечатлений студентов», - сообщили в университете.

Также отмечается, что николаевский вуз продолжает активную работу в области поиска грантов и стипендий для украинских студентов на обучение в ведущих учебных заведениях Китая.