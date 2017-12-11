На верфи SMG в Николаеве провели кренование траулера «Бухта Соколовская»

На Николаевской верфи SMG («Черноморский судостроительный завод») успешно проведена операция кренования большого морозильного рыболовного траулера (БМРТ) проекта 1288 «Бухта Соколовская».

Об этом сообщили в пресс-службе SMG.

Кренование – важный технологический этап создания нового судна, производимый перед его вводом в эксплуатацию. На траулере оно осуществлялось с помощью специальных грузов, которые мощным краном перемещали с борта на борт, фиксируя изменения осадки и угла крена. Таким образом, специалисты верфи практически определили координаты центра тяжести судна, необходимые для расчетов весовой нагрузки, остойчивости и непотопляемости.

Данный траулер в свое время заложили на поточно-позиционной линии Черноморского судостроительного завода, однако его строительство не было доведено до конца. В 2008 году корпус траулера был куплен как объект незавершенного строительства «Преображенской базой тралового флота» (РФ) и с тех пор находился на хранении в акватории верфи. Судно не являлось полнокомплектным, требовало насыщения оборудованием, в том числе рыбопромысловым.

Осенью нынешнего года корпус траулера, получившего название «Бухта Соколовская», был подготовлен специалистами Николаевской верфи SMG к передаче заказчику. Для этого были проведены окраска корпуса, замена анодной защиты, работы с винто-рулевым комплексом и донно-бортовой арматурой, подготовка швартовно-буксировочных устройств и т.д. Согласно планам собственника, траулер должен быть отбуксирован к месту окончательной достройки – в Китай.

БМРТ проекта 1288 – суда для лова и переработки рыбы водоизмещением 5,7 тысячи тонн – ранее выпускались на Черноморском судостроительном заводе и продемонстрировали надежность и высокую эффективность в эксплуатации. Предыдущее судно серии было достроено до полнокомплектного состояния и передано заказчику – «Преображенской базе тралового флота» - в 2013 году.