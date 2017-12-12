В Николаеве завершен доковый ремонт учебного судна ВМС Украины «Смела»

На околостапельной плите стапеля «0» Николаевской верфи компании SMG завершен доковый ремонт учебного судна ВМС Украины U541 «Смела».

Об этом сообщает пресс-служба SMG.

С помощью 900-тонного крана «KONE» отремонтированное судно спущено на воду. После завершения швартовных испытаний оно совершит переход к месту постоянной дислокации.

Ремонт «Смелы» производился в тесном партнерстве с ООО «Южная судоремонтная компания» (ЮСК), выигравшим тендер на проведение работ. В рамках договоренностей с компанией «ЮСК», Николаевская верфь SMG предоставила для выполнения ремонта судна свою производственную площадку, а также занималась ремонтом его металлических конструкций и донно-бортовой арматуры.

Николаевская верфь «Smart Maritime Group» имеет большой опыт ремонта кораблей и судов для ВМС и Госпогранслужбы Украины. Только в 2012-2014 гг. здесь были отремонтированы 6 кораблей ВМСУ, в прошлом году — пограничный сторожевой корабль «Николаев» Госпогранслужбы Украины, а в нынешнем — морское водолазное судно ВМСУ U700 “Нетешин” и, совместно с компанией «ЮСК», — артиллерийский катер ВМСУ U170 «Скадовск».

Справка

Smart Maritime Group (SMG) — крупнейший судостроительный субхолдинг Украины, объединяющий две судостроительные верфи на базе ПАО «Херсонский судостроительный завод» и ПАО «Черноморский судостроительный завод». Объем производства по SMG в 2016 году составил 395 млн. грн. Сумма налогов и сборов, уплаченных в бюджеты всех уровней, за 2016 год составила 74 млн. грн., в том числе, в местные бюджеты — 23 млн. грн.

С 1 сентября текущего года заработная плата сборщиков корпусов металлических судов, сварщиков, трубопроводчиков судовых увеличена на 35% и составляет в среднем за полный отработанный месяц от 12000 до 18000 гривен.