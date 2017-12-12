В Николаеве провели инвентаризацию бигбордов и ситилайтов на Центральном проспекте – насчитали более 120 единиц

По поручению и.о. Николаевского городского головы – секретаря Николаевского городского совета Татьяны Казаковой департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции горсовета провел комплексную инвентаризацию рекламных конструкций, размещенных на проспекте Центральном.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского горсовета.

По словам руководителя департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрея Ермолаева, общее количество бигбордов и ситилайтов составило более 120 единиц. Каждый объект был сфотографирован, разработан список инвентаризации, в который внесли информацию о владельце, наличии разрешительных документов, номер разрешения, срок его окончания и тому подобное.

– В настоящее время уточняется информация относительно размещения около 10 бигбордов и 5 сити-лайтов, возможно, документы находятся на рассмотрении суда или на переоформлении. Инвентаризация – это первый этап работы по наведению порядка на главной магистрали Николаева. Объем работы большой, специалисты департамента обследовали и зафиксировали подробную информацию по каждому объекту, – отметил Ермолаев.

Как сообщалось ранее, в Николаеве на пересечении проспекта Центрального и улицы Фалеевской предприниматель незаконно без соответствующих разрешений установил две рекламные конструкции. Об этом написал у себя на странице в социальной сети Facebook написал начальник департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев, опубликовав фото незаконных бордов.

Оказалось, что речь идет о представителях ООО «Кристалл Капитал», которую в комментариях к записи Ермолаева принялся защищать депутат городского совета от «Нашего Края» Владислав Ентин, угрожая чиновнику увольнением.

В итоге, в ходе внеочередного заседания исполнительного комитета было решено демонтировать эти бигборды.