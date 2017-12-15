За 11 месяцев этого года николаевский порт «Ника-Тера» увеличил объемы перевалки на 10%

В январе-ноябре 2017 года ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера» (входит в портовый бизнес Group DF) обработал 3,82 миллиона тонн грузов, что на 10,3% превышает показатель за аналогичный период 2016 года.

Об этом сообщили в пресс-службе «Ника-Теры»

В частности, перевалка зерновых и бобовых культур по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилась на 22%, перевалка навалочных грузов выросла на 3%, перевалка минеральных удобрений сократилась на 34%. В общем объеме грузооборота доля зерновых и бобовых культур составляет 63%, навалочных грузов – 30%, минеральных удобрений – 5%. Оставшиеся 2% грузооборота составили щепа, фосфориты и уголь. Всего за январь-ноябрь 2017 года было обработано 211 судов.

По словам начальника порта «Ника-Тера» Алима Агакишиева, терминал остается одним из лидеров в регионе по объемам перевалки зернобобовых культур, которые, как и ранее, являются для терминала ключевыми грузами.

- Мы продолжаем наращивать объемы перевалки традиционных для нас зернобобовых культур. Результаты 11 месяцев это демонстрируют. С одной стороны, росту перевалки поспособствовало возобновление потока крупных объемов кукурузы, поставки которой были ранее задержаны из-за погодных условий и несформированной цены на рынке. С другой стороны, мы начали более интенсивно работать с горохом, для накопления которого мы даже дополнительно задействовали наши крытые склады, – прокомментировал Агакишиев.

Руководитель порта также отметил, что за последний год на рынке появились новые портовые операторы, предоставляющие услуги по перевалке грузов, что в свою очередь, ужесточает конкуренцию. Экспортёры стали более требовательными, а рынок более гибким. Поэтому, чтобы иметь конкурентные преимущества по сравнению с другими портами региона, «Ника-Тера» реализует новые инвестпроекты, ищет свободные ниши, а также пытается постоянно повышать уровень качества оказываемых услуг для клиентов.

В частности, только в 2017 году в порту было реализовано сразу несколько стратегически важных инвестиционных проектов, крупнейшими их которых стали запуск нового грузового района по перевалке наливных грузов и ввод в эксплуатацию второй линии отгрузки зерновых культур, позволившей производить одновременную загрузку трех суден зерновыми. Всего после прихода на предприятие нового собственника – компании GroupDF бизнесмена Дмитрия Фирташа в предприятие было инвестировано более 1,5 миллиардов гривен.