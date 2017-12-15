В Николаеве водоканал продолжает блокировать канализацию злостным должникам

В Николаеве специализированная бригада ГКП «Николаевводоканал» продолжает ограничение услуги водоотведения должникам.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«На этой неделе бригада работала в Заводском и Центральном районах. Всего было заблокировано канализацию в 4 квартирах, которые суммарно задолжали предприятию почти 46 тысяч гривен. В Центральном районе провели блокировки канализации в домах по адресу улица Чкалова, 120 – 1 квартира, и улица Чкалова, 118 – две квартиры. В Заводском районе ограничили услугу водоотведения жителям квартиры в доме по адресу улица Генерала Карпенко, 27. Также на этой неделе трем абонентам восстановлено предоставление услуги в полном объеме. После уплаты долга и возмещения стоимости подключения заглушки были демонтированы», - сообщили в «Николаевводоканале».