Святий Миколай, на всякий час помагай! День Святого Николая в ЖК «Ривьера»

Жилой комплекс «Ривьера» в следующий вторник, 19 декабря, подарит своим гостям настоящий праздник Дня Святого Николая.

Мероприятия для детишек и их родителей начнутся в 15:00 и будут проходить в помещении арт-пространства TheGallery, по адресу: улица Лазурная, 5/2, корпус 11. В программе праздника: волшебное представление, вкусный подарок от Святого Николая и его помощников, сказочные фотозоны, а также профессиональный фотограф, который сделает для вас красочные семейные фотографии. Вход на праздник свободный.

Святой Николай при своей жизни стал символом милосердия и жертвенной любви. Согласно историческим данным, Николай родился в 270 году нашей эры в Патаре, самом богатом городе полуострова Ликии в Средиземноморье. Николай рос в достатке, и потеряв своих родителей в юношеском возрасте, использовал свое наследство для помощи нуждающимся. Время от времени Николай приносил в дома обездоленных теплые вещи, игрушки, еду.

The Gallery вместе с ЖК «Ривьера» предлагают своим гостям в этот день внести вклад в доброе дело, достойное памяти Святого Николая – захватить с собой на праздник детскую одежду, игрушки, фрукты, сладости, которые будут переданы воспитанникам детского дома. Рисунки с поздравлениями для своих ровесников от ваших деток приветствуются! Вещи и подарки можно приносить с 14 декабря и вплоть до самого праздника в помещение арт-пространства TheGallery с 9:00 до 17:00.

Жилой комплекс «Ривьера» готовит для жителей Николаева насыщенный и веселый досуг в период Новогодних и Рождественских праздников. Следите за афишей в Facebook в группе THE GALLERY. Подписывайтесь и узнавайте больше новостей об интересных мероприятиях. Также ищите новости в инстаграмм по адресу Thegalleryrivieracity_niko.

Подробнее узнать о сценарии праздника можно по номерам телефона: 0800 21-02-27 и 051276-75-60 (звонки бесплатные).