ГФС Николаевщины направила в местные бюджеты 570 миллионов гривен единого налога

За январь-ноябрь 2017 года фискальная служба Николаевщины обеспечила в местные бюджеты почти 570 миллионов гривен единого налога от представителей малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщил и.о. начальника Главного управления ГФС в Николаевской области Роман Криль.

По его словам, предприниматели, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, увеличили уплату единого налога в сравнении с аналогичным периодом 2016 года на 138 миллионов гривен или на 32%. В частности, физическими лицами-предпринимателями уплачено 318 миллионов гривен единого налога, юридическими лицами – почти 252 миллиона гривен.