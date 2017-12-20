ГФС Николаевщины направила в местные бюджеты 570 миллионов гривен единого налога

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За январь-ноябрь 2017 года фискальная служба Николаевщины обеспечила в местные бюджеты почти 570 миллионов гривен единого налога от представителей малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщил и.о. начальника Главного управления ГФС в Николаевской области Роман Криль.

По его словам, предприниматели, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, увеличили уплату единого налога в сравнении с аналогичным периодом 2016 года на 138 миллионов гривен или на 32%. В частности, физическими лицами-предпринимателями уплачено 318 миллионов гривен единого налога, юридическими лицами – почти 252 миллиона гривен.

- В составе доходов общего фонда местных бюджетов по платежам, которые администрирует фискальная служба области, часть единого налога представляет 13%. Увеличение поступлений по единому налогу в местные бюджеты Николаевщины является свидетельством надлежащего сервисного обслуживания налогоплательщиков, обеспечения фискальной службой Николаевской области комфортных и необременительных условий для ведения бизнеса на упрощенной системе налогообложения, - отметил Роман Криль.

Вадим Богданов

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