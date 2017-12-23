Бир-понг, слепая дегустация и презентация нового пива. В «Ципе» рассказали, как начнутся праздники в пабе

В николаевском пабе «Ципа» приглашают гостей сразу на несколько мероприятий. Бармены из паба, говорят: «Рождественские праздники слишком редко происходят, чтобы веселиться всего несколько дней».

Поэтому в пабе решили начинать веселье за неделю до Нового года и продолжать до Рождества. От Рождества до Рождества.

Уже в это воскресенье, в сочельник Рождества по западному календарю, в «Ципе» состоится чемпионат по бир-понгу и слепая дегустация пива от Гуцульской крафтовой пивоварни «Ципа». Поучаствовать может любой желающий гость паба, победителям обещают вкусные призы! Пивные состязания начнутся в 19:00.

А уже в понедельник в первом крафтовом пабе «Ципа» состоится презентация нового сорта пива от Николаевской пивоварни IIIO Brewery.

«Наши друзья из IIIO Brewery сварили новый сорт в стиле American Amber, который пока даже названия не имеет. Но уже уж очень хочется презентовать новое пиво в массы. Поэтому собираем галдеж на понедельник в Николаевской «Ципе» - будем слушать Леху пивовара, пробовать пиво его авторства, делиться впечатлениями! Может заодно все вместе и название придумаем!» - говорится в сообщении на официальной странице заведения.

Презентация нового сорта состоится в 19 часов в понедельник, 25 декабря. Количество мест ограничено, поэтому бармены рекомендуют резервировать столик заранее.

Резерв столиков по телефону 073 026 2709.

Адрес: улица Соборная, 2В (двор кинотеатра Родина), паб «Ципа». Мы на карте >