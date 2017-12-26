В Николаеве акция «Добрый Дед Мороз» исполнила 230 новогодних детских желаний

В Николаевском русском драматическом театре 25 декабря дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети с особыми потребностями получили долгожданные подарки под Новый год.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной организации партии «Відродження».

В качестве помощников Деда Мороза выступили николаевские предприятия, чиновники и просто неравнодушные горожане. Все они приняли участие в благотворительной акции «Добрый Дед Мороз», инициатором которой вот уже седьмой год подряд выступает Николаевский глиноземный завод. И в очередной раз роль новогоднего волшебника примерил на себя народный депутат Украины, председатель Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк.

- Я уже не знаю, сколько лет принимаю участие в этой акции, но уже сменилось 5 мэров. А добрые, хорошие дела в нашем городе были, есть и всегда будут происходить. Над ежегодной акцией «Добрый дед Мороз» работает команда небезразличных людей, которые организовывают замечательный праздник для наших деток. Приятно, что эта акция стала доброй традицией, – рассказал нардеп.

230 николаевских детей еще с ноября месяца старательно выводили буквы в письмах к Деду Морозу, которые затем размещали на специальном сайте. И каждый желающий горожанин выбирал себе подопечного и осуществлял его заветную мечту.

В этом году парламентарий осуществил мечты двух маленьких девочек – Лизы Ключко и Вики Скрипай. Лиза от Доброго Деда Мороза получила новый конструктор Лего, а Вика – радиоуправляемую машину. Артем Ильюк рассказал, по какому принципу выбирал себе подопечных:

- В этом году выбирал девчонок по подаркам, которые сам хотел в детстве. И сейчас я реализовываю свои детские мечты через подарки детям. Новый год – это самый светлый, семейный и радостный праздник. Даже когда мы становимся взрослыми, все равно продолжаем верить в чудеса! Хочется, чтобы все плохое осталось в уходящем году. Мира, благополучия и тепла в сердцах!

Особый подарок детям подготовили и актеры русдрама. Маленькие и взрослые зрители с восторгом наблюдали за приключениями Малыша и Карлсона в одноименном новогоднем представлении.