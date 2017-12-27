Николаевский порт «Ника-Тера» стал детским волшебником ко Дню Святого Николая

Не первый год областной благотворительный фонд «Доброта и доверие» проводит акцию ко Дню Святого Николая по сбору подарков для детей с особенными потребностями, детей из многодетных семей, детей-переселенцев, детей под опекой и детей-сирот. В этой акции сотрудники ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера» поздравили детей желаемыми сладкими подарками.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Концерт был подготовлен своими силами – на сцене выступали воспитанники благотворительного фонда. Всего было 62 выступающих ребенка, а среди номеров были танцевальные и песенные выступления, а также новые постановки. После номеров, участниками которых были самые маленькие николаевцы, которым ещё нет трех лет, все дети получили желаемые подарки из рук Святого Николая.

- Для 300 деток нашлись волшебники, которым мы очень благодарны за осуществление детских мечтаний, - поделилась глава БФ «Доброта и Доверие» Валентина Ткаченко. – Дети писали письма и рисовали желаемые подарки, а наш фонд искал волшебников. Мы благодарны всем, кто принимал участие в организации праздника, а также отдельно благодарим специализированный порт «Ника-Тера» за то, что все детки стали обладателями сладостей, которых они так ждут к новогодним праздникам.

Кроме этого, ещё 165 детей из Антоновской школы-интерната Новоодесского района ощутят праздник и получат подарки.

- Сотрудникам нашего предприятия очень приятно принять участие в акции и помочь фонду, зная, что это сделает многих детей чуточку счастливее, - рассказал первый заместитель начальника ООО «МСП Ника-Тера» Анатолий Дворник. – Мы уже не первый раз сотрудничаем с фондом и будем стараться дальше помогать им развивать молодые таланты, организовывать праздники для особенных детей и тех, кому не хватает родительского тепла.

По словам директора фонда Валентины Ткаченко, впереди много планов – подготовка новых номеров, набор новых детей и расширение деятельности, а также участие во всеукраинских и областных конкурсах и праздниках.