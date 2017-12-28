Николаевский порт «Ника-Тера» осуществил новогодние желания детей в рамках акции «Добрый Дед Мороз»

Уже несколько лет подряд коллектив ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера» становится добрым Дедом Морозом для детишек, которые нуждаются в поддержке и внимании. В течение месяца портовики покупали желаемые подарки, которые дети сами изобразили на рисунках, а 25 декабря состоялось их торжественное вручение.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Акцию «Добрый Дед Мороз» уже седьмой год подряд организовывает Николаевский глинозёмный завод. Как отмечает директор Центра социальных программ НГЗ Алена Ожема, удалось собрать письма деток, которые нуждаются в поддержке, а это в первую очередь дети-инвалиды, дети-сироты, дети из многодетных и малообеспеченных семей.

В этом году исполнились заветные мечты 238 ребят. Сотрудники николаевского порта «Ника-Тера» собрали около 30 детских подарков. Среди них были детские игрушки, техника, книги, настольные игры, мебель и многое другое.

- Всегда все с нетерпением ждут новогодних праздников, а в особенности дети, поэтому наше участие в данной акции – ещё одна возможность подарить детям веру в чудеса и сделать их счастливее, - прокомментировал первый заместитель начальника порта Анатолий Дворник. – Я горжусь нашим коллективом морского терминала «Ника-Тера» за их доброе сердце и отзывчивость. Знаю лично, как коллеги ответственно подошли к этой акции, кто по отдельности, кто объединялся отделами, главное, что смогли подарить то, о чём мечтал каждый из детей, - добавил Анатолий Дворник.

Каждому ребёнку, который отправил письмо Деду Морозу, был вручен подарок со сцены Русского драматического театра с тёплыми пожеланиями от представителей предприятий, которые приняли участие в акции. Пресс-секретарь ООО «МСП Ника-Тера» Лидия Василькова поздравила детей и родителей со сцены с наступающими новогодними праздниками и пожелала исполнения желаний, здоровья и побольше добрых людей в их жизни.

Кроме этого, добрыми «дедами морозами» стали даже сами дети, которые с удовольствием подарили подарки своим сверстникам. Также одним из подарков для всех детей стала новогодняя сказка «Карлсон».