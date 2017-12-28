Николаевский НУК принял делегацию из китайского института технологий

Николаевский Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова посетила делегация из дружественного Яньчэнского института.

Об этом сообщили в пресс-центр НУК.

Сотрудничество НУК с представителями высшей школы Китая ведётся уже не первый год.

«Ярчайшими примерами результативной работы являются программы мобильности студентов и преподавателей Китая и Украины, научное сотрудничество НУК с вузами и предприятиями Поднебесной и масштабные программы двойных дипломов в сфере кораблестроения. Целью данного визита стало определение направлений сотрудничества, а именно, китайских партнёров заинтересовали возможности НУК в сфере автоматики и электротехники, в том числе автоматика и робототехника», - отметили в вузе.

Пообщавшись с проректором по международной интеграции Александром Рыжковым, директором Института автоматики и электротехники Геннадием Павловым и его заместителем Дмитрием Жуком, ознакомившись с мощностями института, его лабораториями и разработками, побеседовав с ведущими учеными института, представители Яньчэнского института технологий выступили с предложением разработки совместной специализированной программы сквозной подготовки бакалавр-магистр по специальности «Электронные устройства и системы» для студентов из Китая.

- Среди китайских вузов и предприятий НУК зарекомендовал себя, как ответственный исполнитель. Мы привлекаем к сотрудничеству качеством предоставляемых образовательных и научных услуг, стремительное развитие с дружественным институтом из города Яньчэн тому подтверждение. Помимо автоматики и электротехники, коллеги из Китая также выражают большую заинтересованность в наших наработках по компьютерным наукам, управлению проектами, экономике и разработкам, связанными с экологией и природоохранной деятельностью, - сказал проректор по международной интеграции Александр Рыжков.

Вторым этапом визита китайской делегации стала встреча с директорами и деканами ведущих институтов и факультетов НУК. Презентации учёных НУК вызвали неподдельный интерес у гостей из Поднебесной. В каждом из направлений были найдены точки соприкосновения и сферы дальнейшего сотрудничества между вузами. Результатом обсуждения нового вектора совместной работы стало подписание и.о. ректора НУК Владимиром Блинцовым и проректором Шао Жонгом меморандума о сотрудничестве.