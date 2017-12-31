Более половины николаевцев поддерживают возрождение николаевского аэропорта

Большинство жителей города Николаев поддерживают идею возрождения Николаевского аэропорта.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного ОО «Центр аналитических исследований», которые имеются в распоряжении «Преступности.НЕТ».

Отвечая на вопрос «Как вы относитесь к позиции областной власти относительно возрождения Николаевского аэропорта?», 63% опрошенных отметили, что полностью поддерживают эту инициативу, так как Николаеву нужен свой аэропорт.

22,1% респондентов ответили, что аэропорт нужен, однако с ним можно было повременить, так как есть другие более важные проблемы.

При этом 8,3% выразили мнение, что Николаеву не нужен аэропорт, и поэтому они не поддерживают идею его возрождения. 6,6% респондентов затруднились дать ответ на данный вопрос.

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПОЗИЦИИ ОБЛАСТНОЙ ВЛАСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЗРОЖДЕНИЯ НИКОЛАЕВСКОГО АЭРОПОРТА? % от общего количества опрошенных Полностью поддерживаю, Николаеву нужен свой аэропорт 63,0 Аэропорт нам нужен, но с ним можно было бы и повременить. Есть другие более важные проблемы 22,1 Не поддерживаю. Николаеву не нужен аэропорт в принципе 8,3 Затрудняюсь ответить 6,6

Как известно, на восстановление Николаевского аэропорта немалые суммы денег были выделены районными советами области. При этом областной совет при перераспределении свободных остатков добавил в статут коммунального предприятия 50 миллионов гривен. Еще 24 миллиона было выделено из городского бюджета Николаева на восстановление аэропорта.

По словам главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, Николаевский аэропорт начнет полноценную работу в феврале или марте 2018 года.

Справка

Опрос проводился в городе Николаеве с учетом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствует структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р=0,95) не превышает +/-2,9.

Данное социологическое исследование проводилось с 28 ноября по 8 декабря по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

Метод исследования: личное формализованное интервью согласно опросника (face to face). В ходе опроса респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, в том числе, и открытых.