Объявлен старт регионального конкурса «Благотворительная Николаевщина-2017»

Ассоциация благотворителей Украины совместно с региональными партнерами – благотворительным фондом «Червоне намисто» и Международным классическим университетом имени Пилипа Орлика приглашают благотворителей, меценатов, волонтеров, их партнеров номинироваться или номинировать своих коллег на участие в региональном конкурсе «Благотворительная Николаевщина-2017».

Об этом сообщили в пресс-службе университета Пилипа Орлика.

Конкурс проводится с целью награждения лучших в Николаевской области благотворителей, меценатов и волонтеров, которые реализовали важные благотворительные проекты, а также публично стимулировать их к распространению эффективных благотворительных практик.

В конкурсе могут принимать участие благотворители, которые оказывали помощь для решения актуальных общественных проблем в период с 1 января по 31 декабря 2017; благотворительные проекты (инициативы), реализация которых (полностью или отдельного этапа) была осуществлена в указанный период; институты, которые в этот период проводили деятельность, направленную на развитие и поддержку благотворительности в Украине, благополучатели, представители СМИ.

Формы конкурсных заявок находятся на сайте основателя конкурса www.vboabu.org.ua, официальном сайте конкурса www.blagoukraine.org, их можно получить по запросу на почтовый адрес konkurs.blago@gmail.com. Конкурсную заявку можно заполнить в режиме онлайн на сайте www.blagoukraine.org. Заполненную конкурсную заявку необходимо отправить по электронной почте на адрес: konkurs.blago@gmail.com. К ней также целесообразно добавить сканы фотографий, публикаций, отзывы, рекомендации.

Победителей будут определять в тринадцати основных, трех индивидуальных и двух специальных номинациях. Основные коллективные номинации: благотворительность среднего бизнеса; благотворительность малого бизнеса; корпоративная благотворительность; коллективное волонтерство; региональная благотворительность; благотворительность в здравоохранении; благотворительность в образовании и науке; благотворительность в культуре и искусстве; благотворительность в социальной сфере; благотворительность в защите Украины; благотворительность неправительственного сектора; молодежная и детская благотворительность; благотворительная акция года.

Основные индивидуальные номинации: гражданская благотворительность; волонтер года; меценат года. Специальные номинации: благотворительность в СМИ; помощь из-за рубежа.

Конечный срок подачи заявок для участия в региональном конкурсе – 15 февраля. Церемония награждения победителей регионального конкурса «Благотворительная Николаевщина-2017» состоится в середине марта в Николаеве. Лучшие благотворители области получают общественное признание и награду конкурса – благотворительный «Оскар», уникальную янтарную статуэтку «Ангел добра».