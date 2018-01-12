Сваренное на хлебе: В пабе «Ципа» в эти выходные презентуют новый сорт пива

Уже сегодня в Николаевском пабе “Ципа"можно попробовать новый сорт пива “Вар’ят” (“Хулиган”- рус.). Этот сорт является совместным детищем пивоваров из киевской крафтовой пивоварни “Varvar” и гуцульской “Ципи”. Было решено варить хлебный эль. У Ципы в Карпатах, рядом с пивоварней есть своя пекарня. Для создания этого пива карпатских хлеб еще горячим доставили на автомобиле в столицу, где на мощностях Варвара было сварено пиво.

Новый сорт команды пивоварен варили совместно. Под звуки трембиты, которую также привезли из Карпат.

“Що стається, коли разом збираються варвари Varvar brewery і звар'ятовані карпатські птиці Ципа? Під звуки привезеної з Квасів трембіти вони остаточно вар'ятують і варять пиво з житнім хлібом, спеченим і доставленим з краю географії швидкою бричкою.” - говорится в официальном приглашении на презентацию пива на странице Varvar.

Пиво презентовали в конце прошлого года в Киеве в “Варвар баре”. После чего кеги “Варьята” разослали во все фирменные пабы “Ципа” по Украине.

В Николаеве “Вар’ят” представлен эксклюзивно только в “Ципе”. Как говорят бармены, пиво получилось довольно интересным и крепким. Плотность - 15,9%,алкоголь - 6,9% и целых 35 единиц горечи (IBU). Хлебный эль можно попробовать уже сегодня - кеги подключены к разливной станции паба.

Паб “Ципа” находится во дворе кинотеатра “Родина”: ул. Соборная 2в. Телефон для резервирования столиков: 073 026 2709.