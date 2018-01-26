Глава Николаевской ОГА рассказал о децентрализации в области – в объединенных громадах реализовали 133 проекта

Алексей Савченко В Николаевской области в 2017 году были реализованы 133 проекта в 18 объединенных территориальных громадах.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.

Общая сумма, на которую реализовали проектов – 87,6 миллиона гривен (более 83,7 миллиона – субвенции из государственного бюджета).

«Только благодаря плодотворному сотрудничеству и объединению усилий всех ветвей власти и громад можно достичь серьезных результатов, которые уже сегодня закладывают мощный фундамент для будущего устойчивого развития страны. Именно это подтверждают результаты реализации в 2017 году проектов в рамках инфраструктурной субвенции объединенными территориальными громадами на Николаевщине. Это яркий пример внедрения децентрализации, инициированной президентом Украины Петром Порошенко. Больше всего проектов было реализовано в Куцурубской (18), Баштанской (17), Александровской (14), Прибужановской (13), Благодатненской (12) громадах».

«Спасибо моему заместителю Александру Кушниру и специалистам департамента экономики Николаевской ОГА, которые провели активную работу – методично помогли нашим ОТГ в реализации проектов, направленных на формирование инфраструктуры. Спасибо и председателям ОТГ, которые смогли преодолеть все вызовы в процессе реализации проектов. Отдельно благодарен вице-премьер-министру Украины – министру регионального развития Геннадию Зубко».

«Для меня очевидно, что реформа децентрализации, введенная Петром Порошенко, уже приобрела необратимое движение. Она обнаруживает эффективных менеджеров на местах, которые удачно используют новые возможности. А громады получают дополнительное финансирование, берут на себя обязательства и ответственность, успешно работают в интересах граждан», - написал Савченко.

Также он приводит полный список проектов, реализованных в громадах.