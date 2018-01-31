Местные бюджеты Николаевщины получили свыше 3,1 миллиарда гривен от налогов на доходы физлиц

В 2017 году органы ГФС в Николаевской области обеспечили поступление в местные бюджеты свыше 3,1 миллиарда гривен налога на доходы физических лиц. Это на 842,3 миллиона гривен или на 37% больше, чем в 2016 году.

Об этом сообщил и.о. начальника Главного управления ГФС в Николаевской области Роман Криль, передает пресс-служба ведомства

В 2017 году поступления по НДФЛ составили почти 65% от общих поступлений в местные бюджеты Николаевщины.