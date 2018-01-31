Николаевский порт «Ника-Тера» помог школе №43 – для второклассников закупили новые парты

«Морской специализированный порт Ника-Тера» закупил необходимое количество новых школьных парт и других элементов мебели для 2 класса школы №43 в Корабельном районе Николаева.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

- К руководству порта обратились родители с официальным письмом, после чего было решено оказать помощь, потому что дети должны любить учиться, а для этого им необходимы комфортные условия, - рассказал заместитель начальника порта Анатолий Петров. – «Ника-Тера» и в этом году продолжит реализовывать свою социальную политику, приоритетно направленную на поддержку развития образования, спорта и благоустройства города.

В школу на урок были приглашены представители ООО «МСП Ника-Тера», где смогли познакомиться лично с детками и пожелать им лёгкой учёбы, интересных уроков и успехов во всех начинаниях. Анатолий Петров рассказал ученикам о том, как работает порт, ответил на их вопросы и узнал, о каких профессиях мечтают дети.