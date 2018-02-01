В прошлом году порт «Ника-Тера» перевалил 4,2 миллиона тонн грузов

В 2017 году «Морской специализированный порт Ника-Тера» обработал 229 судов, перевалив 4,17 миллиона тонн грузов, что почти на 4% превышает показатель 2016 года.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В структуре общего объема грузооборота в 2017 году, как и годом ранее, преобладала работа с зерновыми грузами. Доля зерновых составила 62,4% (более 2,6 миллиона тонн), что на 7% больше, чем в 2016 году. Перевалка навалочных грузов составила 1,355 миллиона тонн, превысив аналогичный показатель 2016 года на 6,5%. В частности, основной объем навалочных грузов составила огнеупорная глина, перевалка которой за год увеличилась на 11% – с 1,12 до 1,24 миллиона тонн.

Руководитель порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев отметил, что устойчивая динамика роста перевалки сельскохозяйственных культур в 2017 году является результатом системных инвестиций, а также внедрения новой операционной и управленческой модели работы порта.

- В 2017 году инвестиции в развитие и модернизацию мощностей порта составили 286 миллионов гривен. Крупнейшими проектами, реализованными в прошедшем году, стали запуск современного комплекса по перевалке наливных грузов и ввод в эксплуатацию дополнительной погрузмашины зернового комплекса производительностью 1500 тонн/час, – рассказал Алим Агакишиев. – Это позволило нам существенно повысить конкурентоспособность и нарастить грузооборот сельхозкультур. В прошлом году доля порта по перевалке зерновых культур в регионе составила 23%, то есть, на «Ника-Теру» приходилась почти каждая четвертая тонна зерна, экспортированного портовыми операторами Николаевской области.

В частности, в 2017 году порт «Ника-Тера» впервые начал работать с горохом и по результатам года суммарно перевалил 53% общего объема данной культуры среди всех портов Украины, перегрузив около 170 тысяч тонн гороха. Перевалка кукурузы увеличилась на 14,7%, составив1,3 миллиона тонн.

По словам Алима Агакишиева, после прихода нового собственника и вливания крупных инвестиций в строительство и развитие нового зернового комплекса «Ника-Тере» удалось с 2011 года пятикратно увеличить перевалку зерновых.

Кроме этого, по итогам 2017 года компания остаётся одним из крупнейших налогоплательщиков Николаевского региона. За прошедший год «Ника-Тера» перечислила252 миллиона гривен налогов, сборов и других платежей в бюджеты разных уровней. В частности, за год в местный бюджет поступило 36,3 миллиона гривен, в то время как отчисления в государственный бюджет Украины от компании составили 215,7 миллионов гривен.

Кроме уплаты налогов «Ника-Тера» продолжает вести активную социальную политику. В 2017 году сумма выделенных средств на реализацию проектов корпоративной социальной ответственности превысила 1 миллион гривен. Приоритетными направлениями, как и ранее, остаются благоустройство города, развитие спорта, а также системная поддержка и благотворительная помощь ветеранам, интернатам, образовательным и медицинским учреждениям региона.