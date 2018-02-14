В НУК состоятся выборы ректора – действующий руководитель вуза представил свою программу

Владимир Блинцов В рамках предвыборной кампании, которая проходит в Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова, накануне выборов ректора вуза, 9 февраля со своей программой выступил исполняющий обязанности ректора НУК Владимир Блинцов.

Об этом сообщили в пресс-центре вуза.

На встречу с кандидатом собрались проректоры НУК, директора институтов, деканы факультетов, руководители учебно-научных центров, научные деятели, сотрудники различных звеньев университета и студенты.

«Каждому из присутствующих были розданы буклеты с предвыборной программой «Стабильность и развитие» профессора Блинцова, в которых изложены планы относительно стабильного развития университета во всех аспектах его жизни и деятельности на период 2018-2023 годов. Также вниманию слушателей был предложен тактический инструментарий для реализации предложенных стратегий», - сообщили в университете.

- В основу своей работы я предлагаю заложить обеспечение устойчивого развития университета, как уникального отечественного центра кораблестроительного образования и науки. Имея чрезвычайный потенциал и наработки, сегодня мы должны консолидировать усилия всего университета для его развития. Только вместе мы сумеем сохранить наши достижения и начать новый этап развития университета. Сегодня НУК – это уникальное учебное заведение, которое имеет огромный авторитет и опыт на международном образовательно-научном рынке, и по моему убеждению, это заведение играет определяющую роль в возрождении отечественной судостроительной отрасли, - отметил Блинцов.

После доклада присутствующие в зале задавали вопросы и высказывали пожелания и предложения по будущему развитию университета.