Портовики «Ника-Теры» поддержали юных николаевских гандболисток

В Николаеве 9-10 февраля КДЮСШ «Олимп» Корабельного района принимал в своих стенах один из этапов чемпионата Украины по гандболу «Детская лига» среди девочек 2003-2004 г.р. Игры проходили в рамках южной подгруппы, в которой выступает николаевская команда «Олимп».

Об этом сообщили в пресс-службу ООО «МСП Ника-Тера».

- Нам приятно принимать домашний матч, зная, что мы долго и усиленно готовились к играм, - отмечает директор КДЮСШ «Олимп» Светлана Капур. – Наша детская гандбольная команда первый раз принимает участие в чемпионате и в дальнейшем мы будем развивать команду всё больше и больше. В свою очередь, хочу поблагодарить коллектив морского порта «Ника-Тера» не только за то, что они выступают спонсором нашего спортивного комплекса и многих спортивных мероприятий, но и за то, что являются нашими давними друзьями – откликаются на все наши начинания, просьбы и поддерживают детский спорт в Корабельном районе.

Отмечается, что от лица коллектива морского порта «Ника-Тера» поздравил юных гандболисток заместитель начальника порта «МСП Ника-Тера» Анатолий Петров и вручил им фирменные гандбольные мячи «Hummel».

- Наше предприятие «Ника-Тера» уже не первый год поддерживает гандбольный спорт в городе, в том числе команду «Реал», которая достойно представляет наш город, выступая на турнирах разных уровней, - прокомментировал Анатолий Петров. – Мы гордимся спортсменками и рады появлению юниоров – детской команды «Олимп». Желаем успехов молодым спортсменкам и желаем завоёвывать только призовые места. В свою очередь, мы будем продолжать поддерживать спорт, помогая талантам и командам региона, - добавил заместитель начальника порта.

По словам тренера Бориса Борейко, Корабельный район является кузницей николаевского гандбола и именно здесь была создана команда «Реал», а сегодня уже подрастает новое поколение талантливых гандболисток.

Прошедшая на выходных игра с днепровской командой выдалась жаркой. Девушки из «Олимпа» хотели реабилитироваться за предыдущее поражение на выезде, однако несмотря на все усилия, все же уступили. Тем не менее, спортсменки не унывают – впереди игры с Херсоном и Запорожьем и есть шанс отыграться. А финальные игры ждут гандболисток уже в апреле. Тогда и определится тройка лучших команд «Детской Лиги».