В Николаеве военкомат в онлайн-режиме провел «ярмарку вакансий»

В Николаеве военкомат и областной центр занятости 16 февраля провели «ярмарку вакансий» с целью комплектования военных частей Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Николаевском областном военном комиссариате.

В мероприятие пригласили представителей десантно-штурмовых войск и сил специальных операций.

«Впервые в Украине мероприятие прошло в онлайн-режиме, что позволило охватить все районные центры занятости Николаевской области. Таким образом, к мероприятию присоединились более 2 тысяч человек. Заместитель главы Николаевского областного военного комиссариата подполковник Александр Жолудь отметил, что идет последовательный поиск новых действенных форм и методов работы с безработными по привлечению их к военной службе на условиях контракта».

«Представители военных частей ознакомили мужчин и женщин с преимуществами службы по контракту, потребностью военных формирований в кадрах и перспективами служебного роста. Особое внимание было уделено денежному обеспечению, а также гарантированным государством льготам для военнослужащих и членов их семей», - сообщили в военкомате.

Напомним, ранее сообщалось, что ушедших в «самоволку» николаевских военных призвали вернуться на место службы.