В Николаеве прошел финал детской футзальной лиги «Рудь» - медали достались «Торпедо», «Николаеву» и ДЮСШ-5

В Николаеве 14 февраля в спорткомплексе «Зоря» состоялся финальный этап детской футзальной лиги «Рудь».

Об этом сообщили организаторы турнира.

Соревнования проходили на протяжении 3 месяцев, в них принимало участие 16 команд, которые представляли районы Николаевской области. Подобный турнир прошел впервые в Николаевской области. Команды были поделены на две группы.

Группа А: СДЮСШОР Торпедо 04/2, ДЮСШ-3, СДЮСШОР Николаев, КДЮСШ Сухой Еланец, ДЮСШ Степовое-1, Интернат (Очаков), Дионисий (Воскресенск), ДЮСШ Спартак. Группа Б: СДЮШОР Торпедо 04/1, ДЮСШ Степовое-2, ДЮСШ-5, Надія ДЮСШ (Березнеговатое), ФК Укр-Нива (Березанка), НОК КДЮСШ – 1-ДЮСШ-3, МДЮСШ (Новая Одесса), КДЮСШ Колос (Еланец).

Команды каждой группы провели по 7 матчей по круговой системе и именно благодаря общим результатам игр определился список команд-участниц финального этапа: СДЮШОР Торпедо 04/2, СДЮШОР Торпедо 04/1, СДЮСШОР Николаев, ДЮСШ-5.

Все команды показали достойную борьбу за призовые места. Результатом стремления ребят вышел блестящий и зрелищный футбол. Подобные турниры прививают детям любовь к здоровому образу жизни и дальнейшему желанию играть в футзал. После длительной и упорной борьбы среди финалистов детской футзальной лиги «Рудь» определились победители зимнего первенства:

1 место – «СДЮШОР Торпедо 04/1»; 2 место – «СДЮСШОР Николаев»; 3 место разделили команды «СДЮШОР Торпедо 04/2» и команда «ДЮСШ-5».

Награждали и приветствовали финалистов детской футзальной лиги «Рудь» глава Федерации футбола Николаевской области Александр Пасечный, представитель ТМ «Рудь» Виктор Мамчур, советник губернатора Николаевской области Максим Бревда и главный судья соревнований Александр Бобров. Все команды были награждены приятными сюрпризами, а именно: сладостями от ТМ «Рошен» (предоставлены фирмой «Кондитер ОПТ»), сладкой водой от ТМ «Оболонь», а также каждая команда-участник получила комплект новых мячей от главы ФФНО.

«Призёры чемпионата надели на шею блестящие медали и им были вручены памятные кубки. Также был определён бомбардир турнира, лучший игрок и лучший вратарь», - отмечено в сообщении.