Тренажёрный зал СК Легион поздравляет всех николаевцев с весной и дарит 25% скидки на безлимитные абонементы

В преддверии весеннего женского праздника 8 марта Спортивный клуб Легион предлагает всем девушкам приобрести абонементы на безлимитное посещение тренажёрного зала на месяц с 25% скидкой - за 300 гривен.

Скидка распространяется на покупку безлимитного абонемента, выписанного на женское имя. Не упустите отличный шанс порадовать своих женщин приятным и полезным подарком.

Также есть возможность к празднику 8 Марта приобрести подарочные сертификаты на абонементы в тренажерный зал. Акция пройдет 5, 6 и 7 марта 2018 года.

«В нашем зале вас ждут силовые тренажеры на все группы мышц, беговая дорожка, орбитрек, велотренажер, чистые раздельные душевые и раздевалки, опытные тренера, качественное спортивное питание, а также атмосфера здорового образа жизни», - говорится в сообщении.

Тренажёрный зал работает:

с понедельника по субботу - с 8.00 до 22.00

в воскресенье - с 9.00 до 19.00

Подробности узнавайте в социальных сетях, а также по телефону 0982810068

https://www.instagram.com/sc.legion.nikolaev

https://www.facebook.com/legion.nikolaev

Адрес: улица Спасская 1, здание Проектного института (пересечение улиц Артиллерийской и Спасской, вблизи ННУ имени Сухомлинского).