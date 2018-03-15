В Николаеве снесли еще два незаконных МАФа

В четверг, 15 марта, в Николаеве убрали еще два МАФа и предотвратили появление незаконной пристройки на остановке общественного транспорта на 3-й Слободской.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Работы проводил департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции городского совета в сотрудничестве с представителями полиции. С привлечением специализированной техники демонтировали кофейный киоск в районе улицы Московской и «позвонишку» вблизи улицы Декабристов. Оба объекта расположены самовольно без разрешительных документов.

Кроме того, департамент внутреннего финансового контроля предотвратил появление незаконной пристройки на остановке общественного транспорта по улице 3-й Слободской. О начале работ сообщили бдительные горожане в группе «Contact Center при Николаевском городском совете» в сети «Facebook». Реагируя на обращение николаевцев, представители городского совета привлекли полицию и выехали на место для проверки факта нарушения.

- Информация подтвердилась: на том же месте, где мы раньше убрали незаконные временные сооружения, определенные граждане решили установить свои будки, - рассказывает директор департамента Андрей Ермолаев. - Мы проверили документы, никаких разрешений на возведение пристройки к существующему павильону возле остановки общественного транспорта не предоставлено. Декларацию на работы тоже показать не смогли.

Застройщик намеревался «откусить» 7-8 метров пешеходной зоны у остановки. На нарушителя составили два протокола об административном правонарушении, по которым будет взыскан штраф, работы остановили.

Напомним, что ранее в Николаеве в микрорайоне Намыв демонтировали незаконный кофейный МАФ, который поставили ночью.