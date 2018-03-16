Смарт Меритайм Групп приглашает николаевцев в команду корабелов

Сегодня компания Смарт Меритайм Групп (СМГ) – крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий Николаевскую и Херсонскую судостроительные верфи, - демонстрирует тенденцию к наращиванию объемов производства. В прошлом году основным видом загрузки Херсонской и Николаевской верфей был судоремонт, объём которого увеличился по сравнению с 2016 годом с 46 до 78 отремонтированных и модернизированных судов. Общий объём валовой продукции составил 317 млн. грн., при этом предприятие заплатило 64 млн. грн. налогов, в том числе 24 млн. грн. – в местные бюджеты, и около 1 млн. грн. направило на социальные проекты, в основном ветеранским организациям и детям-инвалидам.

Напомним, что в период 2005-2013 годов СМГ построил более 40 судов, в том числе знаковые проекты – 11 корпусов для голландских заказчиков, 10 оффшорных судов для компании Kleven, 3 полнокомплектных танкера для мальтийской компании, полнокомплектные буксиры, паромы и сухогрузы. Кроме того СМГ модернизировал 11 сухогрузов типа «Челси». А танкер «СВЛ Либерти», построенный в 2013 году в Херсоне, вошел в ТОП-50 значимых судов мира по версии Британского Королевского общества корабельных инженеров.

В последнее время СМГ заключил ряд интересных судостроительных и судоремонтных контрактов, а также приступает к выполнению крупного заказа на изготовление металлоконструкций.

- В 2014-16 годах ввиду политической нестабильности иностранные заказчики покинули Украину, и только в конце 2017 года нам удалось убедить наших партнеров вернуться к сотрудничеству, - рассказывает генеральный директор СМГ Василий Федин. - В феврале 2018 года подписан контракт на строительство корпусов для голландского заказчика. Также в феврале СМГ выиграл тендер на строительство металлоконструкций для украинского ЮГОК – Южного горно-обогатительного комбината, а это 175 млн. грн. Подписанные контракты позволяют нам смело смотреть в 2018-2019 годы.

В связи с ростом объемов производства, первоочередная задача, стоящая перед компанией — вернуться к той численности персонала, которая была до 2013 года. В настоящее время СМГ активно ведет набор производственных рабочих более чем по 20 специальностям, главные среди которых – сварщик и сборщик, в том числе набираются ученики по данным специальностям.

- Мы можем предложить стабильную заработную плату от 8 тысяч до 26 тысяч гривен сварщикам и сборщикам, - говорит Василий Федин. - Тех, кто еще не имеет соответствующего опыта, мы бесплатно обучаем в течение трех недель, после чего ученик в составе бригады три месяца проходит практику. По окончании он сдаёт экзамены и вливается в рабочий коллектив. Практика оплачивается. Мы приветствуем умелых и добросовестных специалистов.

Справка:

судостроительный холдинг Смарт Меритайм Групп приглашает на свои верфи в Херсоне и Николаеве сборщиков и сварщиков.

Заработная плата от 8 до 26 тысяч гривен в зависимости от разряда.

Принимаем учеников по профессиям сборщик и сварщик.

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