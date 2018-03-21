В мэрии Николаева подписали акт приема-передачи «Николаевоблтеплоэнерго» в собственность города

Николай Логвинов В среду, 21 марта, в мэрии Николаева состоялось заседание комиссии по приему-передаче целостного имущественного комплекса ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в городскую коммунальную собственность.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

В 2017 году депутаты городского совета дали согласие на принятие в городскую собственность «Николаевоблтеплоэнерго». Но чтобы успешно завершить эту процедуру, необходимо было выполнить ряд шагов.

- На предприятии надо было провести инвентаризацию и аудит. Известная аудиторская компания провела аудит предприятия. Была проведена и инвентаризация, 3 раза. Последний раз – 1 марта 2018 года, - отметил заместитель мэра Юрий Степанец.

По словам и.о. директора «Николаевоблтеплоэнерго» Николая Логвинова, на данный момент предприятие работает в убыток. Но к такому финансовому результату привел ряд факторов. Это, в частности, разница в тарифах, недополучение средств по льготам и субсидиям. Вместе с тем он отметил, что, когда предприятие модернизирует свое оборудование в рамках программы Всемирного банка, «Николаевоблтеплоэнерго» будет работать как минимум без убытков. Быть прибыльным не получится, поскольку в тарифе на тепло, которое вырабатывает предприятие, не заложена рентабельность. За последнее время предприятие потратило на модернизацию своих мощностей более 1 миллиона гривен.

- Предприятие нормальное. Оно не банкрот и может себя окупать. Нужно просто провести модернизацию, - констатировал Николай Логвинов, отметив, что облтеплоэнерго отапливает больше половины города.

После этого члены комиссии подписали акт приема-передачи в городскую коммунальную собственность целостного имущественного комплекса ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». Юрий Степанец отметил, что подписание акта приема-передачи – это предпоследний шаг на пути принятия предприятия в собственность города. Для завершения процедуры необходимо, чтобы исполком городского совета утвердил этот документ.