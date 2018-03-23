В Николаеве порт «Ника-Тера» провел ежегодную военно-спортивную спартакиаду

В Николаеве 21 марта состоялись ежегодные военно-спортивные соревнования среди учебных заведений Корабельного района под названием «А ну-ка, парни!».

Об этом сообщили в пресс-службе ООО «МСП Ника-Тера».

Старшеклассники показывали свои спортивные навыки, знания по военной подготовке и гражданской обороне, а также умение работать в команде. На торжественное открытие спартакиады пришли поддержать юных участников представители администрации Корабельного района, управления образования и ООО «МСП Ника-Тера».

Для проведения военно-спортивной спартакиады от учебных заведений района было сформировано 11 команд, представителей которых ждали разнообразные упражнения и нормативы. Среди обязательных заданий были строевая подготовка, стрельба из пневматической винтовки, скоростная сборка и разборка автомата, подтягивание, перетягивание каната, поднятие гири, а также комбинированные эстафеты на скорость и ловкость.

Большая часть программы и открытие соревнований проходило в спортивном комплексе Корабельного района – КДЮСШ «Олимп». «Морской специализированный порт Ника-Тера» и в этом году стал одним из спонсоров школьной спартакиады, а приглашённый на открытие первый заместитель начальника порта Анатолий Дворник пожелал ребятам удачи и честной борьбы.

- Всем известно, чтобы быть успешным и уверенным в себе молодым человеком, необходимо вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, - отметил Анатолий Дворник. - «Ника-Тера» постоянно выступает за здоровый образ жизни и поддерживает спортивные инициативы в городе и области. По многолетней традиции порт является партнёром военно-спортивной спартакиады в Корабельном районе. И нам приятно внести свою лепту в развитие спортивного потенциала среди участников. От нашего коллектива желаю удачи, заслуженных побед, мужества и не останавливаться на достигнутом! – сказал Анатолий Дворник.

Победителями стала команда школы №33, которая показала высокие результаты по всем нормативам и тем самым завоевала право на представление Корабельного района в городской спартакиаде, которая пройдёт 28 октября в честь Дня освобождения Николаева. «Серебро» завоевала школа №44, а бронзу – школа №1 им. Олега Ольжича. Стоит отметить, что подобные соревнования способствуют улучшению спортивной подготовки, повышают престиж воинской службы у подрастающего поколения и воспитывают патриотический дух молодежи.