В Николаевской таможне провели экскурсию для студентов-юристов

института права Национального университета «Одесская юридическая академия».

Об этом сообщается на странице Николаевской таможни ГФС в «Facebook».

«Начальник таможни Роман Криль отметил, что, возможно, среди присутствующих студентов есть будущие коллеги и пригласил их впоследствии участвовать в конкурсах на занятие вакантных должностей на николаевской таможне. С ознакомительной лекцией об основах организации таможенного дела выступил начальник отдела организации таможенного контроля Д.Евстафьев».