В Николаевской таможне провели экскурсию для студентов-юристов

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института права Национального университета «Одесская юридическая академия».

Об этом сообщается на странице Николаевской таможни ГФС в «Facebook».

«Начальник таможни Роман Криль отметил, что, возможно, среди присутствующих студентов есть будущие коллеги и пригласил их впоследствии участвовать в конкурсах на занятие вакантных должностей на николаевской таможне. С ознакомительной лекцией об основах организации таможенного дела выступил начальник отдела организации таможенного контроля Д.Евстафьев».

«Для гостей провели экскурсию по музею, где кратко рассказали о создании и становлении Николаевской таможни и таможенной системы в целом, а также о правоохранительной составляющей деятельности, наиболее интересных и громких случаях нарушений таможенных правил, которые были разоблачены николаевскими таможенниками», - сообщили в пресс-службе таможни.

Вадим Богданов

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