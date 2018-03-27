ГСЧС организовала противопожарную тренировку в Николаевском соборе Рождества Пресвятой Богородицы в рамках общеобластных учений

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Днем 27 марта, в Николаевском соборе Рождества Пресвятой Богородицы, что находится по адресу ул. Лягина 10, проводились противопожарные учения  сотрудников ГСЧС в Николаевской области совместно со священнослужителями собора.

Об этом с места событий передает корреспондент интернет-издания «Преступности.НЕТ».

Мероприятие проводилось в рамках общеобластных учений по ликвидации условных пожаров на территориях храмов. Для этого на улице Лягина, в месте проведения тренировки, было перекрыто движение транспорта на отрезке между улицами Потемкинской и Большой Морской.

В общей сложности, было задействовано 4 единицы спецтехники и несколько экипажей патрульной полиции.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине спасатели помогли водителю, машина которого увязла на бездорожье.

Jack Trofimov

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