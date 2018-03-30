«Фестиваль раков» в Lounge cafe Mozart

Lounge cafe Mozart приглашает гостей с 30 марта по 1 апреля на «Фестиваль раков».

В течение трех дней вас будут радовать красными раками с зонтиком укропа и настоящим немецким пивом Warsteiner – это наш символ Юморины 2018 года. Порция раков стоит 350 гривен.

А также мы сможем удивить вас и другими морскими деликатесами, например, тигровыми креветками в сливочном соусе, а для любителей «поострее» сможем приготовить и в пикантном чесночном.

Для мясных гурманов у нас также припасены вкусные блюда, например, утиная ножка конфи с яблоком фламбе, которая прекрасно сочетается с бокалом итальянского красного сухого Chianti. А для жизненных консерваторов есть Стейк Рибай, который лучше всего раскрывается в прожарке Medium.

Сердце утонченных дам мы сможет растопить легким салатом с прошутто или же нежным филе дорадо с припущенными овощами. Ну и, конечно же, какой вечер без бокала игристого. Только в Lounge cafe Mozart вам предоставят 8 видов того самого игристого по-бокально. А на аперитив шикарная французская устрица Фин де Клер №2.

Каждый вечер для вас играет живая музыка в стиле лаунж.

С Lounge cafe Mozart Юморина пройдет весело.

Бронь столов: 097-0000-494

Адрес: ул. Фалеевская 9-а.