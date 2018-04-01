С апреля «Укрзализныця» собирается на 12 процентов повысить стоимость билетов

С апреля стоимость билетов на поезда ПАО «Укрзализныци» может подорожать на 12 процентов.

Об этом в интервью для «Громадське ТВ» сообщил глава правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

По словам Кравцова, ровно на столько же процентов цена на билеты может возрасти и в октябре 2018 года.

«Мы обратились в Министерство инфраструктуры, как к регулятору пассажирских тарифов на железной дороге, по необходимости повышения цен с этого года в два этапа - в апреле на 12 процентов, и осенью, скорее всего, в октябре - еще на 12 процентов», - сказал Кравцов.

По словам главы правления «Укрзализныци», все полученные средства планируется направить на развитие пассажирской инфраструктуры.

В то же время, приказ Министерства инфраструктуры о повышении тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки до сих пор находится на согласовании, о чем передает «Finance.ua».

«Центр транспортных стратегий» отмечает, что тариф на перевозку пассажиров во внутреннем железнодорожном сообщении с 1 апреля будут повышены на 1 процент. Повышение связано с применением коэффициентов индексации тарифов в зависимости от календарных периодов.

Ранее сообщалось, что апреля «Укрзалізниця» повысит цены на билеты для пассажиров лишь на 10 процентов.