ГКП «Николаевводоканал» закончило 2017 год с убытками в 15 миллионов гривен

Генеральный директор предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко на конференции 30 марта отметил, что предприятие закончило 2017 с убытками в размере 15 миллионов гривен.

Об этом сообщают на официальной странице предприятия в Facebook.

Конференция трудового коллектива ГКП «Николаевводоканал» была посвящена вопросам выполнения условий коллективного договора за 2017 год. Во время конференции были объявлены результаты работы комиссии по выполнению условий коллективного договора. По их заключению, администрация ГКП «Николаевводоканал» выполняет условия договора в полном объеме.

Борис Дуденко отметил, что несмотря на тяжелое материальное положение предприятия, которое закончило 2017 с убытками в размере 15 миллионов гривен, сотрудники предприятия вовремя получат зарплату. В сообщении также отмечается, что на данный момент предприятие выполняет все обязательства коллективного договора, которые взяла на себя администрация.

Согласно тексту заявления, за 2017 была отремонтирована кровля здания Ремонтно-механической мастерской и бытовые помещения для водителей. Также были закуплены стиральные машинки. Все отчисления профсоюзу были осуществлены вовремя и в полном объеме. Дуденко отметил, что предприятие также выдает займы работникам, оказавшимся в тяжелых жизненных обстоятельствах.

В конце апреля этого года коллектив и администрация предприятия должны заключить новый коллективный договор в котором будут учтены все изменения и предложения от сотрудников ГКП «Николаевводоканал».

Напомним, что предприятия Николаевской области задолжали Пенсионному фонду почти 210 миллионов гривен.