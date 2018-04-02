Пять населенных пунктов Николаевщины остались без света из-за штормового ветра

В Николаевской области из-за сильного ветра 1 апреля было обесточено пять населенных пунктов.

Об этом сообщили на официальном сайте ГСЧС Украины.

В общей сложности, по всей территории Украины было обесточено около 200 населенных пунктов.

«В результате осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 192 населенных пункта в 8 областях, а именно: Киевская - 112, Житомирская - 34, Волынская - 15, Кировоградская - 12 Черкасская - 12 Николаевская - 5, Днепропетровская - 1 и Луганска - 1. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за сильных порывов ветра в Николаеве затопило часть Аляудского полуострова.