Дело о запрете «Партии регионов» снято с рассмотрения судом

2 апреля состоялось судебное заседание по делу касательно иска общественной организации в Министерство юстиции Украины о запрете «Партии регионов».

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

«В судебном заседании Окружной административный суд города Киева рассмотрел ходатайство истца об отзыве административного иска. После выхода из совещательной комнаты суд огласил решение - оставить без рассмотрения административный иск общественной организации «Всеукраинское бюро расследования» в Министерство юстиции Украины, третье лицо - Политическая партия «Партия Регионов», - отметил судья Окружного административного суда города Киева Владимир Келеберда.

Ранее истец просил суд признать противоправным бездействие Минюста, что выразилось в письме «Об отказе от обращения Министерства юстиции Украины в Окружной административный суд города Киева о запрете деятельности политической партии «Партия регионов». Также истец просил суд обязать Минюст обратиться в суд о запрете деятельности на территории Украины «Партии регионов» и отменить государственную регистрацию.

Напомним, что 2 марта беглый Янукович провел в Москве большую пресс-конференцию.