Экс-начальник Николаевской милиции Седнев обвинил СБУ и НАБУ в непрофессионализме в деле Холодницкого

Экс-начальник УМВД Украины в Николаевской области генерал-майор Юрий Седнев раскритиковал действия сотрудников СБУ и НАБУ при расследовании уголовного производства по подозрению главы САП Назара Холодницкого в «сливе» информации.

Об этом шла речь в ходе брифинга в информационном агентстве «Голос UA» во вторник, 3 апреля.

По его словам, должность Холодницкого предполагала, что защита его кабинета от прослушиваний должна была быть максимальной и ему не понятно, почему СБ Украины позволила прослушивающему устройству находиться в кабинете целый месяц.

- Прокурор антикоррупционной прокуратуры - это очень серьезная, важная политическая должность в государстве… В его кабинете должна быть большая степень защиты (Для материалов, - ПН), как раз касающихся режима секретности, - говорит Юрий.

Факт прослушки в кабинете Холодницкого Седнев назвал незаконным, и дал собственную оценку действиям СБУ и НАБУ.

- Честно говоря, уровень профессионализма в целом, начиная от прокурора и контролирующих этот процесс режима секретности и СБУ у нас отсутствует... Первое, это непрофессионализм. Незаконность и методы использования достижения своих целей, противозаконным путем и абсолютно не входящими в моральные рамки, - заявил Юрий Седнев.

Кроме того, он обвинил НАБУ в бездеятельности.

- И в целом, просто понимание отношения того, что две структуры главные, которые должны заниматься борьбой с коррупцией начинают друг друга в этом плане контролировать, документировать и уничтожать. Конечный результат, с чем они должны бороться, то есть непосредственно выявлять тех коррупционеров, которые в целом влияют на эту ситуацию в Украине, они просто этим не занимаются, - говорит Юрий Седнев.

Напомним, ранее Юрий Седнев в интервью для издания «Преступности.НЕТ» высказал мнение, что новая судебная реформа была разработана не для людей, а для представителей Фемиды.