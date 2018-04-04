В николаевской больнице, где из-за анестезиолога девушка стала инвалидом, уволился весь причастный к трагедии персонал

В Витовской центральной районной больнице уволился весь медперсонал, причастный к делу о халатности, следствием которой стала инвалидность молодой девушки. В то же время, сам врач-анестезиолог продолжает работать, находясь под следствием.

Об этом в своем сюжете передает «ТСН».

Трагическая история девушки берет свое начало еще в 2012 года. Ранее сообщалось, что родители девушки заявляли о бездеятельности правоохранителей, которые затягивают рассмотрение дела. В 2017 году досудебное расследование было завершено, и его передали в суд. На данный момент следствие все еще длится.

Для того, чтобы определить состояние девушки, на момент пребывания под действием анестезии, не существует специальной экспертизы. Об этом в своем интервью для ТСН заявил замминистра охраны здоровья Украины Александр Линчевский. Он утверждает, что в случае Ольги Тарасенко, никакой информации о ее состоянии на тот момент нет, так как она автоматически была уничтожена спустя 24 часа после использования аппаратуры.

В это же время, родители девушки настаивают на том, что ее даже не подключали к кардиометру или пульсоксиметру. Весь медперсонал, который имел отношение к потерпевшей, уволился спустя некоторое время. На рабочем месте остался лишь один медработник - сам врач анестезиолог, который на данный момент находится под следствием.

В Корабельном районном суде сообщают, что из-за большого количества материалов, они физически не успевают вынести приговор по данному делу. По словам журналистов «ТСН», Николай Ветер не заботится уголовным делом, так как сроки привлечения к ответственности истекли.

Родители девушки надеются выиграть гражданский иск, а также на реабилитацию Ольги за границей, после чего будет возможность сыграть свадьбу с женихом, который уже пять лет не отходит от кровати девушки.

Напомним, что медсестра Николаевского онкодиспансера, которая в приемное время выбирала лак для ногтей, написала заявление об увольнении.