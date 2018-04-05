В Николаевской части провели тактико-специальные учения

На базе одной из частей Тыла Вооруженных Сил Украины в Николаевской области с 3 по 5 апреля 2018 года провели тактически-специальные учения и привели в боевую готовность положенное формирование, с практическим призывом резервистов и техники национальной экономики Украины из комплектующих военных комиссариатов области.

Об этом идет речь в письме от заместителя командира части Александра Коровая, пришедшего на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

«Целью данных учений является усовершенствование теоретических знаний и применение их в практических навыках. Также во внимание брался опыт, который личный состав получил при ранее проведенных волнах мобилизации, и участия в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей», - идет речь в письме.

Также, в ходе проведения занятий военнообязанные продемонстрировали элементы всестороннего обеспечения деятельности войск в условиях особого периода в рамках поставленных задач, и провели комплекс организационных, политических, экономических, финансовых, социальных, правовых и иных мер, с целью качественной подготовки подразделений Вооруженных Сил Украины.

На период учений, личный состав отработал весь перечень вопросов - начиная от встречи прибывающих и заканчивая постановкой их в строй, обеспечения вещевым имуществом, средствами тактической защиты и оружием.