Спасатели провели ряд профилактических рейдов по излюбленным местам отдыха николаевцев

Сотрудники ГСЧС провели профилактические рейды по популярным местам отдыха во всех районах Николаева и области, напомнив гражданам правила безопасного поведения в экосистемах.

Об этом сообщается в пресс-службе ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Общаясь с гражданами, специалисты ГСЧС разъясняли об опасности лесных пожаров, и о возможных последствиях как для экологии, так и для людей. Сотрудники разъясняли николаевцам, как правильно и безопасно разводить костер.

Также, на специальном водолазно-спасательном судне, сотрудники Главного управления мониторили обстановку на городском пляже «Стрелка», и в микрорайоне Намыв. Подразделения ГСЧС Украины на период празднования Пасхи находятся в усиленном круглосуточном режиме несения службы.

Напомним, что на Днепропетровщине погибла женщина от взрывчатки, замаскированной под электроприбор.