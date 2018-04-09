В Великобритании намереваются снести дом Скрипаля

Дом Сергея Скрипаля

Дом бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, вместе со зданиями паба и ресторана в которых он с дочерью был после отравления, собираются сносить.

Об этом передает «Украинская правда» со ссылкой на «Mail on Sunday».

СМИ сообщают, что снести здания, в которых находился Скрипаль со своей дочерью, экономически выгоднее, нежели проводить полную проверку на наличие «Новичка» в помещениях.

На неделе правительство Великобритании планирует построить трехметровые заборы вокруг тех мест, где Скрипали побывали в день своего отравления, и где проводятся следственные действия.

По данным, имеющимся у СМИ, для отравления Скрипалей использвался специально разработанный вид «Новичка», с менее мощным действием. Смерть после контакта с веществом должна была наступить примерно за 4 часа. "Новичок" обычно вводится в газовой форме и убивает своих жертв за несколько минут.

Исходя из последних брифингов британских служб безопасности, издание информирует, что «Новичок» применялся в форме прозрачного геля без запаха. Его нанесли на ручку входной двери в дом Скрипаля утром 4 марта.

Издание утверждает, что российские агенты наблюдали за Скрипалем в течение двух недель и решили совершить нападение в воскресенье. Так они хотели избежать возможности того, что к двери прикоснется почтальон или кто-то другой.

В издании отмечается, что Скрипали, очевидно, на данный момент сотрудничают со следствием и предоставляют полиции и службам безопасности информацию, которая может помочь в выявлении виновных.

Ресторан, в котором Скрипаль со своей дочерью обедали Паб, который посетил Скрипаль со своей дочерью

Напомним, что шпиона Скрипаля и его дочь могут перевезти в США под новыми именами.