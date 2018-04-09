Украину пригласили к участию в саммите министров иностранных дел Большой семерки

Главу МИД Павла Климкина впервые пригласили на встречу министров иностранных дел стран Большой семерки, которая пройдет 22 апреля в Торонто.

Об этом «Европейской правде» сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

По словам посла, Украина впервые в истории будет присутствовать на плановом мероприятии стран Большой семерки.

Посол подтвердил, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин получил приглашение на встречу от своей коллеги, канадского министра Христи Фриланд.

«Пришло время серьезных, стратегических решений по Украине, России и относительно того, как развернуть мир лицом к миру и международной повестки. Мы рады, что Украина сможет присоединиться к тяжелому, но критически необходимому разговору, и рассчитываем сделать ценный вклад в будущие совместные решения», - сообщил посол в комментарии «Европейской правде».

Шевченко отметил, что Украина благодарна Канаде как стране, председательствующей в G7, за эту инициативу.

«Мы видим в этом приглашении общую волю всех наших друзей в странах Большой семерки», - добавил дипломат.

Напомним, что Канада выделит почти 5 миллионов долларов для украинской армии и полиции.