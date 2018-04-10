В африканской пустыне найдены загадочные руины античного храма

Археологи обнаружили руины греко-римского храма в Ливийской пустыне, примерно в 300 километрах к югу от побережья Средиземного моря.

Об этом сообщает «УНИАН» со ссылкой на издание «Science Alert».

Специалисты нашли переднюю часть здания, вход, часть переднего двора и остатки фундамента. В ходе раскопок были обнаружены древние артефакты: керамические сосуды, монеты, обломки изображающей мужчину скульптуры, известковые статуи львов и столбы.

Архитектурные элементы храма украшены рисунками и барельефами с греко-римскими мотивами. Сам храм датируется промежутком от 200 года до нашей эры до 300 года нашей эры.

По мнению ученых, открытие позволит больше узнать о развитии культуры в оазисе Сива, который располагается в 50 километрах от места раскопок и в 560 километрах от Каира.

Поскольку храмы обычно становились центрами поселений, археологи считают, что дальнейшие раскопки позволят найти дома священников и выяснить, почему храм построен в греко-римском стиле. Во времена эллинистической и римской культур люди обычно строили храмы, традиционные для Древнего Египта.

Источник: www.sciencealert.com Источник: www.sciencealert.com

Напомним, что в египетской провинции обнаружили жреческий некрополь начала эпохи Птолемеев.