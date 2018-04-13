В марте Николаевская таможня каждый день направляла в госбюджет по 13 миллионов гривен

За первый квартал 2018 года Николаевская таможня направила в государственный бюджет 869 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской таможни ГФС.

«В марте 2018 года Николаевская таможня обеспечила в государственный бюджет свыше 271 миллиона гривен. Следует отметить, что в марте 2018 года среднедневные поступления составляли почти 13 миллионов гривен. Как отметил начальник Николаевской таможни Роман Криль, обеспечение поступлений в бюджет состоялось за счет ввоза судостроительного оборудования, угля для производственных потребностей, продуктов питания и минеральных удобрений», - сообщили в таможне.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве таможенники раскрыли очередную схему на 3 миллиона гривен.