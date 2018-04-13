Во Франции Интерпол задержал организатора «титушек» Саркисяна, который контролировал Крысина

Армен Саркисян Международная организация уголовной полиции (Интерпол, - ПН) во Франции задержала Армена Саркисяна, который в Украине считается организатором «титушек».

Об этом передает «Украинская правда» со ссылкой на главу МВС Арсена Авакова.

Аваков сообщил, что его министерство получило официальное уведомление о задержании Саркисяна во Франции.

Аваков отметил, что следователи в Украине считают Саркисяна одним из организаторов групп «титушек», которые нападали и убивали людей во время Революции Достоинства. В частности, убийство журналиста Вячеслава Еремея осуществила группа Саркисяна. Недавно арестованный Юрий Крысин был его «подчиненным» и выполнял поставленные перед ним Саркисяном задачи.

Юрий Крысин

«Французские коллеги по нашему запросу задержали Саркисяна. Правда, он представился гражданином Армении, хотя украинский паспорт у него также есть и он получил его раньше армянского», - сказал Аваков.

У Саркисяна есть и другие уголовные эпизоды, в частности, касаемо организации взрывов и других преступлений.

Напомним, накануне суд арестовал на 60 суток без права внесения залога Юрия Крысина, одного из фигурантов дела о похищении и пытках майдановцев в январе-феврале 2014 года. А у самого здания суда Крысина провели через «коридор позора».